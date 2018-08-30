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Пентагон скрывает дефекты F-35 ради сроков запуска производства

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Фото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
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Министерство обороны США скрывает критические дефекты новейшего истребителя F-35 ради того, чтобы уложиться в сроки до начала крупносерийного производства самолета. К такому выводу пришли эксперты некоммерческой организации «Проект государственного надзора» (POGO).

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Согласно их докладу на основе документов Пентагона, многие опасные недостатки истребителя были переквалифицированы в менее серьезные. При этом дефекты могут привести к потере самолета, а также гибели или ранению экипажа и других военнослужащих.

На данный момент обнаружено 111 критических недостатков первой категории, 855 — второй. Среди дефектов особо выделяются проблемы с системой катапультирования и с установлением координат для сброса бомб, что может привести к ошибочному нанесению удара, в том числе и по своим подразделениям.

В начале июня Япония закупила у компании Lockheed Martin не совсем исправные новейшие истребители пятого поколения F-35. Данную информацию косвенно признали в США.

F-35 спроектирован с применением технологии stealth и способен нести ядерное оружие. Вместе с Lockheed Martin над ним работал ряд ведущих подрядчиков Пентагона. В проекте принимали участие Австралия и некоторые страны НАТО, которые собираются закупить около 730 истребителей. Они, в частности, уже поступили на вооружение Израиля, Норвегии и Японии. Самолет выпускается в трех модификациях: для ВВС — F-35A, Корпуса морской пехоты — F-35B и ВМС — F-35C. В варианте для морпехов самолет может осуществлять вертикальный взлет и посадку.

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