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В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене. Речь идет о напитке навынос в специальном стаканчике с крышкой.

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Как пояснил зампредседателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, сегодня в правилах подземки такой формулировки нет. Там лишь указано, что за проезд в пачкающей одежде, с багажом, который имеет неприятный запах или может пачкать пассажиров, нарушителю грозит штраф в размере 100 рублей. Нового законопроекта пока не готовится, добавил депутат.

«Есть мнение, что размер штрафа уже не такой актуальный сегодня. Штраф должен стимулировать гражданина, чтобы он не нарушал правила, а такой формат с кофе «с собой» стал действительно популярным», — приводит слова Семенникова «РИА Новости».

Он добавил, что введение штрафа за проезд с кофе, как и любая другая инициатива, должна обсуждаться с москвичами.

11 декабря мэр города Сергей Собянин рассказал, что с 31 декабря на 1 января метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь. В Рождество эти транспортные системы будут перевозить пассажиров до двух часов ночи.

Согласно правилу 2.11.16 столичной подземки на территории метро запрещается: находиться в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой таре), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станций.

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