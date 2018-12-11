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Метро Москвы начало размещать информацию на ступенях эскалаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский метрополитен приступил к тестированию новых поверхностей для размещения информационных стикеров. Для этой цели впервые выбраны ступени эскалаторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки во вторник, 11 декабря.

Так, стикеры были размещены на ступенях трех эскалаторов, ведущих с платформы «Делового центра» в ТЦ «Афимол» и на станцию «Выставочная».

Собеседник агентства отметил, что одно большое изображение разделено на равные части и размещено на каждой ступеньке. Таким образом, пассажиры видят единое изображение, сложенное из отдельных фрагментов.

Таким способом пассажирам предоставят информацию о доступе по карте «Тройка» в Планетарий, Третьяковскую галерею и ледовый каток на ВДНХ.

В пресс-службе подчеркнули, что эксперимент продлится не более 90 дней. Если он будет признан удачным, то информационные стикеры разместят и на эскалаторах других станциях московского метрополитена.

5 декабря сообщалось, что в столичной подземке запустят тематический поезд, посвященный волонтерскому движению. Элементы дизайна и контент в его вагонах стилизованы под формат Instagram Stories. Во время поездки люди смогут прочесть о разных направлениях волонтерской деятельности.

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