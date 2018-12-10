Двое подростков проникли в кабину машиниста поезда метро в Москве

Полицейские и служба безопасности московского метро задержали двух подростков, незаконно пробравшихся в кабину машиниста электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел 9 декабря на станции метро «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии. Правоохранители задержали двух школьников 14 и 15 лет за незаконное проникновение в кабину машиниста последнего вагона поезда. Известно, что дети пробрались в кабину в пролете между станциями «Таганская» и «Пролетарская». Как отмечает сайт kp.ru, поездом подростки не управляли, но успели записать короткий видеоролик о своей поездке, чтобы похвастаться перед друзьями.

Задержанных доставили в комнату полиции. Поскольку оба они являются несовершеннолетними, в отношении их законных представителей началось административное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает телеканал «360». Наказание предусмотрено в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

28 ноября старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров в интервью «Известиям» рассказал о деструктивном поведении несовершеннолетних.