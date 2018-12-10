Daily Mail узнала о планах террористов устроить химатаку в метро Лондона

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) планируют атаку с применением отравляющих веществ в лондонском метро. Об этом газете Daily Mail сообщили источники в службах безопасности.

Издание отмечает, что информация о планируемом нападении была получена из «болтовни» между руководителями группировки. По данным британских спецслужб, боевики хотят устроить атаку на станциях «Оксфорд-стрит» и «Ватерлоо», спрятав бомбы с хлором в рюкзаки.

«У нас есть хорошо проработанные планы по реагированию на атаку и минимизации последствий в случае инцидента», — заверил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес, подчеркнув, что химическая атака в стране становится всё более вероятной.

2 декабря бельгийские спецслужбы констатировали, что террористы ИГ активнее стали использовать Telegram для распространения пропаганды.