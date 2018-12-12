НМГ объявила о запуске рекламного канала «Эверест»

«Медиа Альянс», Viasat и Sony объединили 15 тематических телеканалов в рамках нового рекламного канала (РК) «Эверест».

В новый РК войдут шесть телеканалов «Медиа Альянса» (Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Eurosport 1, Eurosport 2, ID Investigation Discovery), шесть телеканалов Viasat (TV 1000, TV 1000 Action, TV 1000 Русское кино, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature) и три телеканала Sony (Sony Turbo, Sony Sci-Fi, Sony Channel).

Проект станет пятым по счету рекламным каналом Национального рекламного агентства (НРА) наряду с «Единым», «Детским», «Женским» и «Мужским». Ролики на этих каналах выходят сквозным блоком — одновременно, это позволяет уходить от продаж на тематическом ТВ по минутам и переходить к пакетной закупке рекламного инвентаря по рейтингам.

К примеру, крупным клиентам размещение на тематическом телевидении поможет увеличить охват уникальных зрителей, а небольшим – попасть на телевидение с ограниченными бюджетами.

«Рекламный канал «Эверест» позволит рекламодателю получить доступ к премиальной ТВ-аудитории», — считает руководитель департамента классической рекламы РК Елена Лобачева. Глава управления продаж тематических каналов НРА Елена Новосад отметила успешность первого этапа «компоновки виртуальных каналов по социально-демографическим характеристикам».

Размещения будут доступны в рамках предложения НРА с 1 января 2019 года.

21 ноября телеканалы НМГ стали лауреатами в семи номинациях премии «Золотой луч». Приз в номинации «Кино» получил телеканал VIP Premiere, входящий в состав пакета каналов компании Viasat. В номинации «Сериалы» лучшим был признан телеканал Sony Sci-Fi.