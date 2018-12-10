Кинокомпания «НМГ Студия» представила собственный бренд

Специализированная компания «Национальной Медиа Группы» в области кинопроизводства — «НМГ Студия» — представила собственный бренд.

«Презентация бренда «НМГ Студии» символизирует расширение присутствия «Национальной Медиа Группы» в секторе кинопроизводства, а также стремление к развитию и обогащению российского кинорынка проектами мирового уровня», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Проект по созданию фирменного стиля «НМГ Студии» был реализован студией брендинга и графического дизайна UtterDesign. Логотип представляет собой стилизованную монограмму из букв НМГ с суперскриптом «НМГ Студия» в верхнем правом углу.

Фото: пресс-служба НМГ

«Техника исполнения стилизованной монограммы из букв НМГ отражает многослойность и комплексность кинопроизводства и процесса дистрибуции видеоконтента. Восходящая динамическая структура логотипа символизирует постоянное развитие и стремление покорять новые высоты, никогда не останавливаясь на достигнутом», — рассказал основатель и ведущий дизайнер UtterDesign Сергей Царьков.

21 ноября сообщалось, что «Национальная Медиа Группа» получила призы ежегодной премии «Золотой луч», забрав самое большое число наград среди всех холдингов-номинантов.