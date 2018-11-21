Телеканалы НМГ стали лауреатами в семи номинациях премии «Золотой луч»

Национальная Медиа Группа (НМГ) получила призы ежегодной премии «Золотой луч», забрав самое большое число наград среди всех холдингов-номинантов.

Телевизионным активам НМГ удалось забрать семь статуэток. Приз в номинации «Кино» получил телеканал VIP Premiere, входящий в состав пакета каналов компании Viasat. В номинации «Сериалы» лучшим был признан телеканал Sony Sci-Fi.

Лучшим женским телеканалом был признан Sony Channel. Круглосуточный телеканал «Известия» получил приз в номинации «Информация и публицистика». Санкт-Петербургский телеканал «78», входящий в состав МИЦ «Известия», был признан лучшим региональным каналом.

В номинации «Развлечения» лучшим был признан телеканал TLC, входящий в состав пакета каналов компании «Медиа Альянс». В номинации «Лучшая информационно-публицистическая программа неэфирного ТВ» лауреатом также стал TLC с передачей «Моя вторая жизнь».

«Золотой луч» — ежегодная национальная премия среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых спутниковыми, кабельными и интернет-операторами на русском языке на территории России или за рубежом. Среди основных критериев жюри при выборе победителей является территория вещания канала, объем аудитории, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, а также разнообразие программного наполнения.

Viasat Россия — крупнейший игрок национального рынка платного ТВ. Группа Viasat входит в тройку крупнейших игроков на рынке платного телевидения России по количеству телеканалов и по доле смотрения среди неэфирных каналов.

Пакет ViP Premiere — это только новые фильмы и зарубежные сериалы — яркие истории с продолжением. Кино, недавно шедшее на больших экранах, эксклюзивные телепремьеры от крупнейших киностудий мира.

Sony Pictures Television Networks — одна из лидирующих мировых телевизионных сетей, является подразделением Sony Pictures Television Inc., компании Sony Pictures Entertainment. В портфолио SPT Networks входит более 150 развлекательных телеканалов, которые представлены в 178 странах и охватывают более 2 млрд зрителей по всему миру.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр, объединяющий редакционные и технологические возможности новостных служб телеканалов РЕН, «Пятый канал» и газеты «Известия». МИЦ «Известия» является универсальной платформой по производству разноформатного информационного контента — для ТВ, печати и Интернета.

Компания «Медиа Альянс» является совместным предприятием Национальной Медиа Группы, одного из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющего активы ключевых сегментов российского медиарынка, и Discovery Communications, портфолио которого представлено всемирно-известными телевизионными брендами и охватывает более 220 стран мира с общим числом зрителей около 3 млрд человек.