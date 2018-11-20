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Телеканал «Известия» получил премию «Золотой луч»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Телеканал «Известия» победил в номинации «Телеканалы: информация и публицистика» ежегодной национальной премии «Золотой луч».

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«Мы признательны жюри за высокую оценку нашей работы. И особенно приятно, что наша команда уже второй год подряд становится лауреатом такой престижной премии. За прошедший год мы более чем вдвое увеличили нашу потенциальную аудиторию, и мы, конечно, не собираемся останавливаться на достигнутом. Постараемся и в дальнейшем не разочаровывать наших зрителей, предлагать самую оперативную информацию о событиях в России и за рубежом, будем работать над новыми форматами — как на телевидении, так и в интернете и в соцсетях», — сказал руководитель телеканала Олег Кузин.

Он также подчеркнул, что МИЦ «Известия» — это телеканал для современного человека с активной жизненной позицией, которому предоставляется возможность самому участвовать в создании контента.

Ранее в этом году канал расширил аудиторию, запустив новости в поездах «Сапсан» РЖД, в наземном транспорте и МФЦ Подмосковья, а также в международном аэропорту Симферополь. Сегодня он доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов более чем 67 млн жителей России. Кроме того, телеканал круглосуточно можно посмотреть на портале iz.ru.

Кроме того, канал Санкт-Петербурга и Ленинградской области «78» (в составе МИЦ «Известия») был признан лучшим региональным телеканалом.

«Золотой луч» — ежегодная национальная премия среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых спутниковыми, кабельными и интернет-операторами на русском языке на территории России или за рубежом. Среди основных критериев жюри при выборе победителей является территория вещания канала, объем аудитории, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, а также разнообразие программного наполнения.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входят новостные службы телеканалов РЕН ТВ, «5 канал», «78», а также интернет-портал iz.ru, телеканал «Известия — iz.ru» и газета «Известия». «Известия» являются современным производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды (интернет, ТВ, печать, аудио). Общая аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.

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