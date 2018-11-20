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Участники мастерской МИЦ «Известия» в МГУ взяли интервью у замминистра связи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Участники творческой мастерской МИЦ «Известия» на факультете журналистики МГУ взяли интервью у заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина. Чиновник, в частности, рассказал, какие шаги остается сделать для перехода на цифровое телевидение и что отличает хорошего журналиста.

Одна из главных трудностей перехода на цифровое ТВ, по словам, Волина, заключается в том, что на наладку вещания за пределами больших городов требуется около 10 млрд рублей. Кроме того, около 10 млн человек пока не имеют необходимого оборудования.

Волин пояснил, что, по данным социологического исследования, около 85% пользователей принимают «цифру». Примерно 3–4%, в зависимости от региона, ее точно не принимают. Оставшиеся люди попадают в «серую зону» и «сами не знают, что принимают».

Отвечая на вопрос, может ли искусственный интеллект вытеснить живых журналистов, Волин ответил, что это угрожает только плохим работникам, которые создают новости методом копирования.

«Робот быстрее находит, быстрее «режет и клеит». Но у робота нет чувства юмора и вкуса: он не может создавать оригинальные заходы, цепляющие внимание аудитории. Это может делать не искусственный интеллект, а реальный, так как он всё время что-то придумывает», — подчеркнул он.

«Хорошему журналисту робот не страшен, плохих не жалко», — сказал он.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав Мультимедийного информационного центра входит интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия», газета «Известия», новостные службы телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, а также городской телеканал «78». «Известия» являются современным производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды (интернет, ТВ, печать, аудио). Общая аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.

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