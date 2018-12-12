Трамвай сбил пятилетнюю девочку в Саратове

В Заводском районе Саратова пятилетняя девочка пострадала при наезде трамвая. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По данным правоохранительных органов, девочка переходила трамвайные пути в сопровождении 27-летней матери. Очевидцы сообщают, что женщина с ребенком шли перед вагоном. Женщина поскользнулась и потянула за собой дочь. Кроме того, в полиции считают, что водитель трамвая при начале движения не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Пострадавшая девочка была доставлена в больницу, где всю ночь за ее жизнь боролись врачи. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Иркутске трамвай насмерть сбил семилетнего мальчика. Ребенок разговаривал по телефону, выходя из салона, и начал обходить трамвай спереди. В этот момент вагоновожатый начал движение на разрешающий сигнал светофора.