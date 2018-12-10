Семь трамваев обстреляли вандалы на северо-востоке Москвы

Сбой в работе трамваев произошел на северо-востоке Москвы в результате обстрела семи вагонов из пневматического оружия. Об этом сообщили в Мосгортрансе.

Инцидент произошел в районе станции метро «Бабушкинская». Как пишет РЕН ТВ, трамваи маршрута №17 около часа не выходили в рейсы. Всё это время их заменяли автобусы.

В происшествии никто не пострадал. В результате обстрела повреждено остекление трех вагонов. Причины инцидента будут установлены следственно-оперативной группой.

8 декабря как минимум 14 человек получили травмы в результате схода с рельсов скоростного поезда, следовавшего из Каннына в Сеул.