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Семь трамваев обстреляли вандалы на северо-востоке Москвы

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Сбой в работе трамваев произошел на северо-востоке Москвы в результате обстрела семи вагонов из пневматического оружия. Об этом сообщили в Мосгортрансе.

Инцидент произошел в районе станции метро «Бабушкинская». Как пишет РЕН ТВ, трамваи маршрута №17 около часа не выходили в рейсы. Всё это время их заменяли автобусы.

В происшествии никто не пострадал. В результате обстрела повреждено остекление трех вагонов. Причины инцидента будут установлены следственно-оперативной группой.

8 декабря как минимум 14 человек получили травмы в результате схода с рельсов скоростного поезда, следовавшего из Каннына в Сеул.

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