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Скоростной поезд сошел с рельсов в Южной Корее

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Фото: Global Look Press/Newsis
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Как минимум 14 человек получили травмы в результате схода с рельсов скоростного поезда, следовавшего из Каннына в Сеул.

По данным агентства Yonhap News, в экспрессе находились 198 пассажиров. Все 10 вагонов сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (01:35 мск) спустя пять минут после отправления. 

Все пострадавшие были госпитализированы. Выяснением причин инцидента займется специальная комиссия министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи. 

Железная дорога, связывающая Каннын с Сеулом, была открыта в декабре 2017 года к началу зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

20 ноября поезд сошел с рельсов в Каталонии недалеко от Барселоны. В результате инцидента погиб один человек.

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