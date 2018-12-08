Скоростной поезд сошел с рельсов в Южной Корее

Как минимум 14 человек получили травмы в результате схода с рельсов скоростного поезда, следовавшего из Каннына в Сеул.

По данным агентства Yonhap News, в экспрессе находились 198 пассажиров. Все 10 вагонов сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (01:35 мск) спустя пять минут после отправления.

Все пострадавшие были госпитализированы. Выяснением причин инцидента займется специальная комиссия министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Железная дорога, связывающая Каннын с Сеулом, была открыта в декабре 2017 года к началу зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

20 ноября поезд сошел с рельсов в Каталонии недалеко от Барселоны. В результате инцидента погиб один человек.