СМИ рассказали, как ломается запущенный Порошенко экспресс в аэропорт

Железнодорожный экспресс, который соединил Киев с аэропортом Борисполь и был торжественно открыт с участием президента Украины Петра Порошенко, подвергся острой критике экспертов и уже дважды ломался. Об этом пишет портал Strana.ua.

Отмечается, что в результате поломок пассажирам пришлось самостоятельно добираться до аэропорта через заснеженное поле. Кроме того, он постоянно отстает от графика. Изначально поезд шел около 20 минут, но сейчас время в пути составляет от 35 минут, пишет «РИА Новости».

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава раскритиковал рельсовые автобусы польской марки PESA. По его словам, их сняли с региональных маршрутов без должного техобслуживания.

Также вместо того, чтобы установить фактический износ перед запуском экспрессов, их номинально отремонтировали и просто покрасили. Пассажирам следует быть осторожными, так как новые поломки вполне возможны.

14 ноября пресс-служба патрульной полиции Украины сообщила, что около 500 автоаварий произошло в Киеве из-за сильного снегопада.