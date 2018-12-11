Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко. Женщина переходила дорогу около местной администрации за пределами пешеходного перехода. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель мог превысить скорость. Пользователи соцсети «ВКонтакте» утверждают, разрешенная скорость движения на этом участке улицы составляет 40 км/ч.

Юрченко госпитализировали в Центральную республиканскую больницу (ЦРБ). Медики диагностировали у женщины закрытый перелом левого предплечья. Пока неизвестно, когда мэр вернется к исполнению своих обязанностей, отметили в администрации города.

Момент ДТП попал на видео, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Республика». Кадры аварии опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 10 декабря вечером, уточняет РЕН ТВ. За рулем иномарки Geely, которая сбила Юрченко, находился 24-летний водитель. После наезда на 57-летнюю женщину он врезался в припаркованный рядом автомобиль бывшего мэра города Станислава Карповского.