Семь человек пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой под Тулой

В ДТП с маршрутным автобусом и автомобилем в Тульской области пострадали семь человек. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла утром 11 декабря на 5-м км автодороги Щекино–Ломинцево в районе населенного пункта Казначеевский. Маршрутка «Газель Некст» столкнулась с ВАЗ-2114. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем легковушки, не справилась с управлением и допустила столкновение с другим транспортным средством. В МВД уточнили, что на пассажирском сиденье легковой машины был полуторагодовалый мальчик, пишет сайт kp.ru. Оба — женщина и ребенок — доставлены в больницу, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Помимо этого, травмы получили четыре пассажира маршрутки. Их также доставили на осмотр в медучреждение. Как пишет телеканал «360», водитель «Газели» также пострадал, но от госпитализации отказался.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 11 декабря сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Коми с участием иномарки и отечественного автомобиля.