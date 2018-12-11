Прямой эфир

Семь человек пострадали в ДТП с легковушкой и маршруткой под Тулой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ДТП с маршрутным автобусом и автомобилем в Тульской области пострадали семь человек. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла утром 11 декабря на 5-м км автодороги Щекино–Ломинцево в районе населенного пункта Казначеевский. Маршрутка «Газель Некст» столкнулась с ВАЗ-2114. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем легковушки, не справилась с управлением и допустила столкновение с другим транспортным средством. В МВД уточнили, что на пассажирском сиденье легковой машины был полуторагодовалый мальчик, пишет сайт kp.ru. Оба — женщина и ребенок — доставлены в больницу, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Помимо этого, травмы получили четыре пассажира маршрутки. Их также доставили на осмотр в медучреждение. Как пишет телеканал «360», водитель «Газели» также пострадал, но от госпитализации отказался.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 11 декабря сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Коми с участием иномарки и отечественного автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Панин обратился к поклонникам после ДТП в Москве
В ДТП с участием такси и «скорой» на МКАД пострадали четыре человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017