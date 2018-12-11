Четверо граждан Казахстана пострадали в ДТП в Оренбургской области

Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса Volkswagen с автомобилем ВАЗ-2109 в Оренбургской области. По предварительным данным, они являются гражданами Казахстана, сообщает ТАСС во вторник, 11 декабря.

«В дежурную часть в 15:37 по местному времени (13:37 мск) поступило сообщение, что на 45-м км у села Можаровка Новоорского района Оренбургской области произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и микроавтобуса Volkswagen, там четверо пострадавших», — заявили агентству в местном управлении МВД.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу — это три пассажирки и водитель Volkswagen. У них наблюдаются ушибы. Всего в микроавтобусе находилось шесть человек.

На месте происшествия работают полицейские. По предварительной версии, виновником аварии стал не уступивший дорогу ВАЗ водитель Volkswagen.

Ранее 11 декабря семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля в Тульской области.