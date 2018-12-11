Прямой эфир

Четверо граждан Казахстана пострадали в ДТП в Оренбургской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса Volkswagen с автомобилем ВАЗ-2109 в Оренбургской области. По предварительным данным, они являются гражданами Казахстана, сообщает ТАСС во вторник, 11 декабря.

«В дежурную часть в 15:37 по местному времени (13:37 мск) поступило сообщение, что на 45-м км у села Можаровка Новоорского района Оренбургской области произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и микроавтобуса Volkswagen, там четверо пострадавших», — заявили агентству в местном управлении МВД.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу — это три пассажирки и водитель Volkswagen. У них наблюдаются ушибы. Всего в микроавтобусе находилось шесть человек.

На месте происшествия работают полицейские. По предварительной версии, виновником аварии стал не уступивший дорогу ВАЗ водитель Volkswagen.

Ранее 11 декабря семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля в Тульской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобиль сбил на зебре четырех школьников в Петербурге
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Коми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017