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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Коми

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В Корткеросском районе Республики Коми столкнулись легковые иномарка и отечественный автомобиль. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми, авария произошла вечером в понедельник, 10 декабря, на 50-м км трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск. Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Amarok.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля погиб на месте до приезда скорой помощи. Также пострадал водитель и три пассажира иномарки. Все они получили различные травмы, госпитализация никому не потребовалась.

По информации ГИБДД, все находившиеся в Volkswagen мужчины были пристегнуты. Погибший водитель «ВАЗа» за последний год привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения пять раз.

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