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Пять человек погибли в ДТП на трассе в Бурятии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Бурятии погибли пять человек, двое пострадали.

В пресс-службе МВД республики уточнили, что две Toyota столкнулись около 19:10 (14:10 мск.) на 53-м км дороги Култук–Монды в понедельник, 10 ноября. «РИА Новости» отмечает, что на месте аварии погибли водитель и четыре пассажира Toyota Premio, госпитализированы пассажиры Toyota Camry.

Устанавливаются обстоятельства аварии и ее виновник, на месте ДТП работают медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Накануне один человек погиб в результате ДТП с автобусом под Владимиром. Инцидент произошел на 19-м км федеральной трассы М7 «Волга» 9 декабря около 18:20.

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