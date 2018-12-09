Три человека погибли в тройном ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли, двое пострадали в результате столкновения легковушки с двумя большегрузами в Курганинском районе Краснодарского края.

ДТП произошло на 78-м км трассы «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и в лобовую столкнулся с грузовиком MAN, а затем с двигавшимся во встречном направлении ГАЗом.

В результате случившегося 50-летний водитель и двое пассажиров Mercedes-Benz от полученных травм скончались. Еще две девочки 12 и 15 лет, находившиеся в легковушке, получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщает ТАСС.

По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются причины случившегося.

8 декабря три легковых автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Самаре. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы.