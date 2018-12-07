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Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Ленобласти

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Автомобиль сбил трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 40 км Киевского шоссе в Ленинградской области. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате скончалась женщина и малолетний ребенок.

Инцидент произошел в 16:30 в районе деревни Вайя в Гатчинском районе, уточняет телеканал «78». За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2107 совершил наезд на трех пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Женщина скончалась от полученных травм. Женщина 18 лет получила многочисленные травмы. Мальчик 2011 года рождения скончался в машине скорой помощи», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя Госавтоинспекции.

Пострадавшую девушку направили в больницу Гатчины. У нее диагностированы травмы различной степени тяжести.

Телеканал РЕН ТВ публикует видео с места произошедшего.

В этот же день в Москве водитель такси сбил двух пешеходов и скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали с различными травмами. Позже стало известно, что таксист ездил без прав.

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