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Более 1,2 млн человек в мире ежегодно гибнут в ДТП

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Фото: РИА Новости/Сергей Киркач
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Ежегодно 1,2 млн человек гибнут в авариях на дорогах, еще 50 млн человек получают травмы. Такие данные содержатся в докладе о состоянии безопасности дорожного движения в мире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Ежегодно на дорогах стран мира погибают более 1,2 млн человек и еще 50 млн человек получают травмы, свыше 90% случаев смерти на дорогах в мире происходят в странах с низким и средним доходом, на которые приходится лишь 48% транспортных средств мира», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

ВОЗ обращает внимание, что большинство мер по предотвращению дорожно-транспортного травматизма направлены на защиту водителя и пассажиров автомобилей, около половины жертв аварий составляют пешеходы, мотоциклисты, велосипедисты и пассажиры общественного транспорта.

Несмотря на снижение смертности от ДТП за последние 40–50 лет в странах с высоким доходом, специалисты прогнозируют рост травматизма от аварий к 2030 году. По мнению экспертов, он войдет в пятерку главных причин смертности.

ВОЗ подчеркивает, что снизить травматизм среди уязвимых участников дорожного движения позволят меры, направленные на снижение скорости уличного движения, а также ограничение вождения в нетрезвом виде. Важную роль в предотвращении ДТП также играет использование шлемов, ремней безопасности и удерживающих устройств для детей.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что причиной более половины случаев смерти российских граждан является неправильное питание и употребление некачественных продуктов.

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