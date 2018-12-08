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Человек погиб в результате ДТП в Самаре

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Фото: РЕН
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Три легковых автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Самаре. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

По данным телеканала РЕН ТВ, водитель иномарки вылетел на встречную полосу и врезался в две машины. От сильного удара у одного из автомобилей вырвало колеса.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее во Всемирной организации здоровья подсчитали, что ежегодно 1,2 млн человек в мире гибнут в авариях на дорогах, еще 50 млн человек получают травмы.

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