Автомобиль сбил на зебре четырех школьников в Петербурге

Автомобиль сбил четырех школьников на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Они переходили дорогу на зеленый свет. Подростков с разными травмами госпитализировали, но позже отпустили домой.

Инцидент произошел утром 10 декабря. ВАЗ-21093 наехал на подростков на круговом движении при повороте направо. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. По факту случившегося проводится проверка, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Накануне, 10 декабря, в Москве произошло крупное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и такси. Они столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе. По предварительным данным, пострадали четыре человека.