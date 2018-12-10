Жертвами ДТП с участием автобуса в Колумбии стали 13 человек

Как минимум 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса на западе Колумбии.

Как пишет ТАСС, авария произошла утром в воскресенье, 9 декабря, в муниципалитете Йотоко. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

В автобусе в момент аварии находились игроки любительской баскетбольной команды. Девять человек скончались на месте, четверо — в больницах. Еще 20 человек были госпитализированы с различными травмами.

Местные власти начали расследование происшествия. По версии правоохранителей, у автобуса могли отказать тормоза.

Накануне два микроавтобуса столкнулись на западе Боливии. В результате происшествия погибли девять мужчин, семь женщин и один малолетний ребенок. Не менее 10 человек пострадали.