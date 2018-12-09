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Один человек погиб в результате ДТП с автобусом под Владимиром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Один человек погиб, еще четыре получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса под Владимиром. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел на 19 км федеральной трассы М7 «Волга» 9 декабря около 18:20. По предварительным данным водитель легкового авто ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом.

Как пишет РЕН ТВ, в аварии погиб водитель легковушки, среди пострадавших пассажир автомобиля, а также водитель, кондуктор и пассажир автобуса. Сейчас все пострадавшие госпитализированы.

9 декабря в Чувашии при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб человек. Уточняется, что микроавтобус врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате ДТП также пострадали пятеро пассажиров автобуса.

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