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В Египте двое россиян погибли в результате ДТП

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Atta Source
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В Египте двое россиян погибли в результате ДТП на трассе, связывающей Каир и курортный город Хургада. Об этом 9 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на консульский отдел посольства России в Каире.

По предварительной информации, ДТП произошло накануне вечером. Автомобиль, на котором передвигались россияне, мог столкнуться с грузовиком.

Как уточняет агентство, еще один человек в результате ДТП получил ранение.

18 ноября сообщалось, что в Доминикане погибли молодожены из Санкт-Петербурга. Пара попала в ДТП недалеко от города Санто-Доминго. От полученных травм молодые люди скончались на месте.

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