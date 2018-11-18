Молодожены из Петербурга погибли в Доминикане во время медового месяца

Молодожены из Санкт-Петербурга погибли в Доминикане во время своего медового месяца. Об этом 18 ноября сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что пара 15 ноября попала в ДТП недалеко от города Санто-Доминго. От полученных травм молодые люди скончались на месте.

Брат погибшего молодого человека объявил сбор средств на транспортировку тел молодоженов обратно в Россию.

5 ноября сообщалось, что молодожены из США погибли спустя два часа после своей свадьбы. Супруги покинули свою свадебную церемонию на вертолете. Вскоре воздушное судно врезалось в скалу, молодожены и пилот погибли.