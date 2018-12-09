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Жертвами столкновения двух микроавтобусов в Боливии стали 17 человек

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Фото: eldeber.com.bo
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Как минимум 17 человек погибли в результате столкновения двух микроавтобусов на Западе Боливии.

Как уточняет газета Deber, авария произошла на дороге между городами Ла-Пас и Ачакачи. По предварительной версии, водитель микроавтобуса превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. 

В результате погибли девять мужчин, семь женщин и один малолетний ребенок. Не менее 10 человек пострадали.

6 декабря два человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Ярославлем. Еще семь человек пострадали.

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