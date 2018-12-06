Двое погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Ярославлем

Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Ярославской области, еще семь пострадали. Об этом 6 декабря информирует пресс-служба регионального главка МВД.

По словам представителя ведомства, два транспортных средства столкнулись вечером в четверг на автодороге Ярославль — Иваново.

«Произошла автоавария с участием автомобиля «Форд Транзит» и грузовика. В результате происшествия погибли два человека, семеро были доставлены в медицинское учреждение», — цитирует его «Интерфакс». Собеседник агентства пояснил, что микроавтобус «Форд Транзит» не являлся маршрутным автобусом.

Утром 6 декабря на Пролетарском проспекте в Москве пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали трое пассажиров.