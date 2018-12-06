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Пятеро пострадали при аварии автобуса под Астраханью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Автобус перевернулся в Красноярском районе Астраханской области. В результате происшествия пять человек были доставлены в больницу. Об этом 6 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС по Астраханской области.

По данным спасателей, ДТП произошло в районе 6:00 мск 6 декабря на трассе Аксарайск–Караузек. «Опрокинулся автобус ООО «Транс Логистика», в нем находились 14 человек, пять человек доставлены в Александро-Мариинскую областную больницу», — отметили в региональном МЧС.

В этот же день стало известно, что шесть человек погибли в ДТП с участием скорой помощи и автомобиля ВАЗ-2114. Еще четыре человека госпитализированы.

Авария произошла 6 декабря около 6:00 на 9-м км трассы Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная. Все погибшие находились в «ВАЗе», двое из них — дети.

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