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Появилось видео столкновения автобуса и грузовика в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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В Сети появилась видеозапись столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на юге Москвы. Ее приводит телеканал «360».

Авария произошла утром 6 декабря на Пролетарском проспекте. На кадрах видно, как грузовик в процессе чистки трассы от снега со включенным аварийным сигналом медленно выехал из крайнего правого ряда на середину дороги, а буквально через несколько секунд в него врезался рейсовый автобус с пассажирами. В результате столкновения «КамАЗ» получил дополнительное ускорение и несколько метров проехал по проезжей части. Удар был несильным, но несколько пассажиров не смогли удержать равновесия и упали. Трое из них получили легкие травмы.

Как пишет сайт kp.ru, полицейским предстоит оценить состояние дороги на момент аварии. По предварительным данным, покрытие проезжей части могло быть слишком скользким, а автобус мог ехать с разрешенной скоростью.

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