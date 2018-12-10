В ДТП с участием такси и скорой на МКАД пострадали четыре человека

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и такси произошла в Москве в понедельник, 10 декабря. В результате происшествия травмы получили четыре человека, сообщает ТАСС.

Уточняется, что ДТП произошло на 42 км внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), в районе пересечения с Калужским шоссе.

«Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего, по предварительным данным, пострадали четверо. На месте работают экстренные службы», — рассказали в ГИБДД.

9 декабря сообщалось, что шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи на востоке Москвы. Инцидент произошел на Сиреневом бульваре.