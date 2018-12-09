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Шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой и скорой

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Шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи на востоке Москвы. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел на Сиреневом бульваре. Отмечается, что среди пострадавших один ребенок. В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, причины аварии выясняются.

8 декабря пресс-служба МВД по республике Крым сообщила, что четыре человека стали жертвами автомобильной аварии в Бахчисарайском районе.

Также 8 декабря три человека погибли, двое пострадали в результате столкновения легковушки с двумя большегрузами в Курганинском районе Краснодарского края.

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