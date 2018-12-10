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Панин обратился к поклонникам после ДТП в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российский актер Алексей Панин записал первое видео после того, как попал в крупную аварию с участием трех автомобилей в центре Москвы. 

На представленных РЕН ТВ кадрах артист сидит в иномарке со своей дочерью Нюсей и сценаристом Алией Скворцовой.

«Слухи о моей смерти весьма преувеличены. Мы сейчас с Денисом Ковальским, Нюсей, и сценаристкой Лией, она же Алия, едем снимать программу «День со звездой», звезда вон. Короче, всем добра, не верьте желтой прессе», — говорит Панин. 

ДТП произошло в ночь на 10 декабря на улице Подвойского. В одном из столкнувшихся автомобилей находился Панин. Медики диагностировали у актера травму головы. От госпитализации он отказался. По данным РЕН ТВ, актер поскандалил с медиками, прибывшими на место аварии.

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