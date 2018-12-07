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Жена Хаски рассказала о поддержке мужа супом и заботой

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Жена рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) — актриса Алина Насибуллина — рассказала, как поддерживает музыканта после скандала с задержанием. 

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«Как поддерживаю? Суп варю. Как любая нормальная жена окружаю его заботой и любовью. А вообще в этой ситуации стало понятно, как много людей поддерживают его после того, что произошло», — приводит ее слова Пятый канал.

Как подчеркивает артистка, «это очень сплотило всех»

Насибуллина снялась в российском фильме «Хрусталь», который выходит в прокат 13 декабря. Действие картины разворачивается в 1990-х. Молодая девушка-диджей живет мечтой — вырваться из провинциального белорусского городка и уехать в Чикаго, поскольку не может жить в состоянии вечной серости и застоя.

Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре. Он должен был выступить в концертном зале Arena Hall, однако, по словам директора рэпера Андрея Орехова, владельцы площадки отменили мероприятие, поскольку «прокуратура запугала их закрытием, проверками и так далее». Выступление решили перенесли в клуб Bounce, но туда приехала полиция, а здание клуба было обесточено.

В результате он решил исполнить композицию, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд назначил ему 12 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. 26 ноября суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката и отменил решение об аресте музыканта. Хаски в тот же день был отпущен из спецприемника.

Адвокат артиста заявил, что причиной неожиданного освобождения Хаски является его популярность, однако эксперты видят в произошедшем проявление политической воли и торжество здравого смысла.

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