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Актер Панин попал в аварию в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Крупная авария с участием трех автомобилей произошла в центре Москвы. Среди пострадавших оказался скандальный российский актер Алексей Панин. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло в ночь на 10 декабря на улице Подвойского. В одном из столкнувшихся автомобилей находился Панин. Медики диагностировали у актера травму головы. От госпитализации он отказался.

По данным телеканала, аварию спровоцировал водитель иномарки, подрезавший автомобиль Skoda. В результате две машины резко остановились на трассе, и в них врезался Mercedes, в котором находился Панин.

Ранее в декабре сообщалось, что артист устроил дебош на рейсе лоукостера «Победа». Актер оскорблял бортпроводников и неоднократно курил в туалете самолета. 6 декабря Генпрокуратура подтвердила, что Панин курил на борту самолета, однако не устраивал дебош.

В ведомстве добавили, что против актера возбудили административное производство по факту курения в самолете. Ему грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

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