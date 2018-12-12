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Трое мужчин скончались в Москве из-за отравления алкоголем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Тела трех мужчин были обнаружены правоохранителями 12 декабря в одной из квартир на Беловежской улице в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления СК России.

По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление алкогольными напитками. Следователи находятся на месте происшествия, где занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

С целью установить точную причину смерти мужчин были назначены судебно-медицинские экспертизы.

10 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает продавать в розницу непищевую продукцию с содержанием свыше 28% спирта дешевле алкоголя такой же крепости.

Сейчас минимальная розничная цена для ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) составляет 160 рублей (с НДС и акцизом). За бутылку объемом 0,5 л (напитки крепостью свыше 37% и до 40% включительно) — 205 рублей.

Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». Отравление «Боярышником», содержащим метиловый спирт, произошло в Иркутске в декабре 2016 года. Общее число пострадавших тогда достигло 123 человек.

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