Google назвала самые популярные поисковые запросы россиян в 2018 году

Поисковая система Google представила список тем, которыми россияне в 2018 году интересовались больше всего. Рейтинг запросов был опубликован на сайте Google Trends.

Темы были разделены на шесть категорий: «События», «Люди», «Утраты», «Имена чемпионата мира по футболу», «Как стать?» и «Мемы». Среди событий 2018 года, о которых россияне спрашивали Google чаще всего, оказались чемпионат мира по футболу в России, зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, а также пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Самыми популярными запросами в категории «Люди» стали российский боец (Ultimate Fighting Championship) UFC Хабиб Нурмагомедов, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, а также автор книги «Дневник по соблазнению миллиардера» Настя Рыбка.

Российские интернет-пользователи также интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году. Чаще всего россияне искали информацию о британском физике-теоретике и космологе Стивене Хокинге, который скончался 14 марта. Кроме того, в список вошли российский певец Иосиф Кобзон, который ушел из жизни 30 августа, и американский рэпер XXXtentacion ( настоящее имя Джасей Дуэйн Онфрой), скончавшийся в январе.

Топ имен чемпионата мира по футболу возглавили Игорь Акинфиев, Артем Дзюба и Александр Головин. Наиболее популярными ответами на вопрос «Как стать?» в поисковике оказались: «блогером», «моделью», «наблюдателем на выборах», «программистом» и «космонавтом». Наконец в топ-3 в категории «мемы» вошли «Илон Маск», «Мышь крадется» и «Момо».

10 декабря «Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы российских пользователей в 2018 году. Главным событием оказался чемпионат мира по футболу, прошедший летом в России. Кроме того, россияне активно искали информацию о зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора и выборах российского президента.