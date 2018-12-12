Американист спрогнозировал строительство «Северного потока – 3»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в беседе с «Известиями», почему палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток – 2».

Документ, который был принят 11 декабря, в частности, призывает страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода и поддерживает введение санкций в вопросе «Северного потока – 2». По мнению конгрессменов, проект является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и американских интересов.

США фактически не в силах остановить строительство «Северного потока – 2» на данном этапе, поэтому документ принят с прицелом на противодействие будущим совместным энергетическим проектам России и Европы, в частности «Северному потоку – 3», полагает эксперт.

«Сейчас идет речь о «Северном потоке – 3» и о продолжении «Турецкого потока» в Южную Европу — Болгарию, Грецию. Это беспокоит Вашингтон. В рамках будущей энергетической стратегии это имеет значение. С точки зрения противодействия строительству «Северного потока – 3», с точки зрения того, чтобы наложить санкции на фирмы, которые участвовали в «Северном потоке – 2», а также на фирмы, которые, возможно, будут участвовать в продолжении «Турецкого потока» в Южную Европу», — сказал Васильев.

При этом сам документ является политической декларацией и не имеет юридической силы, подчеркнул американист.

«Резолюция конгресса не имеет обязательной юридической силы. Это то, что называется зафиксировать политическое отношение конгресса к растущей, как это понимают США, зависимости Европы от российского газа. Тем самым выражено отношение и подтвержден курс на обеспечение энергетической безопасности США через расширение рынков сбыта для американской продукции», — заключил политолог.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. В рамках проекта предусмотрена прокладка двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

США, страны Прибалтики и Украина выступают против его строительства, поскольку Киев может утратить транзит российского топлива, что негативно скажется на экономике страны. США, в свою очередь, рассчитывают увеличить поставки на европейский рынок сжиженного газа.

5 декабря сообщалось, что администрация США изучает различные способы воспрепятствования строительству газопровода «Северный поток – 2».