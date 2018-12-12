В Кремле отреагировали на резолюцию конгрессменов США о «Северном потоке – 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резолюцию палаты представителей конгресса США о «Северном потоке – 2» очередной попыткой помешать реализации коммерческого проекта.

Представитель Кремля заявил, что Москва не увидела этом документе ничего нового. По его словам, «аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне Госдепартамента».

«Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что «Северный поток – 2» реализуется не только в интересах России, но и потребителей, в первую очередь Германии и других стран ЕС.

«Таким образом [в США] пытаются помешать реализации этого проекта, используя все допустимые и недопустимые методы», — сказал он.

По мнению Пескова, подобные действия являются «не чем иным, как закамуфлированной недобросовестной конкуренцией».

11 декабря палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток – 2» и введении санкций. По мнению конгрессменов, проект является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и американских интересов. Документ также призывает страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода.

5 декабря сообщалось, что администрация США изучает различные способы воспрепятствования строительству газопровода «Северный поток – 2».