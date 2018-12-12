Российские хоккеисты выйдут на арену «Зенита» в ретроформе

Сборная Россия по хоккею проведет матч Кубка Первого Канала против финнов в форме, специально выполненной в ретростиле. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации хоккея России (ФХР).

«Сборная России будет играть в специальных свитерах в ретростиле, разработанных к этому матчу, дизайн которых вдохновлен формой, в которой сборная играла в 1950-х годах», — рассказали в спортивной федерации.

В этот же день стало известно, что нападающий cанкт-петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк и форвард уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов не смогут представлять сборную страны на российском этапе Евротура Кубка Первого канала.

Ежегодный Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В нем примут участие команды России, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи пройдут в Ледовом дворце в Москве. Еще две встречи будут вынесены — чехи с финнами сыграют в Тампере, а россияне сразятся с финнами на арене футбольного клуба «Зенит». Капитаном российской сборной, как пишет «Газета.ру», назначен нападающий петербургского СКА Евгений Кетов.

В преддверии турнира своими ожиданиями поделился защитник сборной Финляндии Юусо Хиетанен. Хоккеист отметил, что особенно ожидает матча на стадионе «Зенит», который станет первым для него на открытом воздухе.