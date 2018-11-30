Хоккеист вернул сопернику выбитый зуб

Хоккеист американской команды «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак нашел на льду зуб чешского игрока Давида Крейчи, выбитый во время игры, и вернул его сопернику.

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Видеозапись произошедшего была опубликована 29 ноября на официальном сайте спортивной организации.

Защитник из чешской «Брюинс» потерял свой зуб на льду после столкновения с хоккеистом Тамасом Хики из американской команды. Бойчак нашел потерянный зуб и вернул чеху.

По итогам игры, чешская команда «Брюинс» победила со счетом 2:1.

11 ноября сборная России по хоккею уступила соперникам из Чехии в заключительном матче Кубка Карьяла в Финляндии. В первом периоде встречи россияне лидировали со счетом 2:1. Но во втором и третьем периодах чехи забросили в ворота российской команды четыре шайбы.