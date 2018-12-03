Матч детских хоккейных команд в Башкирии завершился дракой

Матч между детскими хоккейными командами «Орлан» и «Салават Юлаев – 2» завершился массовой дракой, сообщает Championat.com в понедельник, 3 декабря.

Встреча проходила в Стерлитамаке. Девятилетние хоккеисты решили выяснить отношения на кулаках, а болельщики, среди которых были родители, активно их поддерживали.

Вскоре дерущихся хоккеистов удалось разнять, однако драка едва не вспыхнула между их родителями, которые выбежали на лед.

Директор объединенной федерации хоккея Башкирии Руслан Нуртдинов отметил, что никто не пострадал в происшествии и что подобные инциденты в хоккее происходят. Он добавил, что в четверг, 6 декабря, состоится заседание дисциплинарного комитета, который рассмотрит данный эпизод. По его итогам будут приняты меры, передает «РИА Новости».

В конце сентября фанаты словацкого хоккейного клуба «Зволен» напали на работников стадиона и болельщиков венгерской команды ДВТК. Сообщалось, что среди поклонников гостевого клуба находились дети. Нейтрализовать конфликт удалось сотрудникам правоохранительных органов.