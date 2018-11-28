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Греческий фанат бросил «коктейль Молотова» во время матча Лиги чемпионов

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Фото: twitter.com/B/R Football
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Болельщик бросил бутылку с зажигательной смесью на трибуну в ходе беспорядков во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим футбольным клубом АЕК и голландским клубом «Аякс». Это произошло во вторник, 27 ноября.

Во время беспорядков болельщик АЕК вышел на беговую дорожку и бросил в сектор «Аякса» файер. После этого туда прилетел «коктейль Молотова», сообщает Sports.ru. В конфликт пришлось вмешаться полиции. Теперь к АЕКу могут быть применены санкции со стороны УЕФА.

Матч завершился победой голландской команды со счетом 2:0. Греческий клуб проиграл во всех пяти матчах группового этапа.

27 октября около 40 человек пострадали в ходе беспорядков на матче между «Боруссией» и «Гертой» в Дортмунде. Беспорядки начались возле туалетов, а затем на трибунах. Болельщики в том числе использовали пиротехнику.

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