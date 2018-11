Греческий фанат бросил «коктейль Молотова» во время матча Лиги чемпионов

Болельщик бросил бутылку с зажигательной смесью на трибуну в ходе беспорядков во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим футбольным клубом АЕК и голландским клубом «Аякс». Это произошло во вторник, 27 ноября.

Во время беспорядков болельщик АЕК вышел на беговую дорожку и бросил в сектор «Аякса» файер. После этого туда прилетел «коктейль Молотова», сообщает Sports.ru. В конфликт пришлось вмешаться полиции. Теперь к АЕКу могут быть применены санкции со стороны УЕФА.

Disturbing scenes in Athens as an AEK fan throws a flare into the Ajax supporters pic.twitter.com/iavmmQjYcX