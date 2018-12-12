Финский хоккеист поделился мнением о сборной России

Защитник сборной Финляндии по хоккею Юусо Хиетанен в интервью телеканалу «360» поделился мнением о сборной РФ и рассказал об ожиданиях от российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Ежегодный хоккейный турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В нем примут участие команды России, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи пройдут в Ледовом дворце в Москве. Еще две встречи будут вынесены — чехи с финнами сыграют в Тампере, а россияне сразятся с финнами на арене футбольного клуба «Зенит».

«Будет действительно здорово сыграть на таком большом стадионе. Это мой первый опыт игры на открытом воздухе, и для меня это действительно прекрасный момент», — отметил Хиетанен.

Финский хоккеист высоко отозвался о российской команде, выделив Павла Дацюка. «Это домашний турнир для россиян, и нам нужно будет сыграть очень хорошо, чтобы стать сильнейшими», — резюмировал финн.

Еврохоккейтур — ежегодный турнир по хоккею с шайбой, который рассматривается как подготовительный этап к чемпионатам мира и Олимпийским играм. Каждая из команд-участниц проводит домашний турнир: Кубок Карьяла в Финляндии, Кубок первого канала в России, Хоккейные игры Kajotbet в Чехии и Хоккейные игры Oddset в Швеции.

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