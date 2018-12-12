Прямой эфир

Финский хоккеист поделился мнением о сборной России

0
Фото: Global Look Press/CTK/Michal Kamaryt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитник сборной Финляндии по хоккею Юусо Хиетанен в интервью телеканалу «360» поделился мнением о сборной РФ и рассказал об ожиданиях от российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Хоккей на футбольном поле: сборная России привлечет рекордную аудиторию
Средняя посещаемость матчей на Кубке Первого канала составит не менее 20 тыс. зрителей

Ежегодный хоккейный турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В нем примут участие команды России, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи пройдут в Ледовом дворце в Москве. Еще две встречи будут вынесены — чехи с финнами сыграют в Тампере, а россияне сразятся с финнами на арене футбольного клуба «Зенит».

«Будет действительно здорово сыграть на таком большом стадионе. Это мой первый опыт игры на открытом воздухе, и для меня это действительно прекрасный момент», — отметил Хиетанен.

Финский хоккеист высоко отозвался о российской команде, выделив Павла Дацюка. «Это домашний турнир для россиян, и нам нужно будет сыграть очень хорошо, чтобы стать сильнейшими», — резюмировал финн.

Еврохоккейтур — ежегодный турнир по хоккею с шайбой, который рассматривается как подготовительный этап к чемпионатам мира и Олимпийским играм. Каждая из команд-участниц проводит домашний турнир: Кубок Карьяла в Финляндии, Кубок первого канала в России, Хоккейные игры Kajotbet в Чехии и Хоккейные игры Oddset в Швеции.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский хоккеист пошутил о своем сотрясении мозга фразой «его не так много»
Назвавшего россиянок чернобыльскими уродами хоккеиста обвинили в немужественности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017