Российский хоккеист пошутил о своем сотрясении мозга фразой «его не так много»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов иронично прокомментировал свою травму, из-за которой пропустил последние шесть матчей в НХЛ.

14 ноября после игры с «Виннипегом» россиянину диагностировали сотрясение мозга.

«У меня не так много мозгов в голове, так что это не было для меня серьезно», — заявил хоккеист журналистке Изабель Хуршудян.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, но возвращаться на лед пока не хочет.

Евгений Кузнецов является партнером по команде Александра Овечкина. Вместе они в 2018 году стали обладателями Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов провел 79 игр и набрал 83 очка по системе «гол+пас».

В августе россиянин привез Кубок Стэнли в родной Челябинск и отведал из него пельмени.