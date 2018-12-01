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Российский хоккеист пошутил о своем сотрясении мозга фразой «его не так много»

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Фото: REUTERS/Geoff Burke/USA TODAY Sports
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов иронично прокомментировал свою травму, из-за которой пропустил последние шесть матчей в НХЛ.

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14 ноября после игры с «Виннипегом» россиянину диагностировали сотрясение мозга.

«У меня не так много мозгов в голове, так что это не было для меня серьезно», — заявил хоккеист журналистке Изабель Хуршудян.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, но возвращаться на лед пока не хочет.

Евгений Кузнецов является партнером по команде Александра Овечкина. Вместе они в 2018 году стали обладателями Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов провел 79 игр и набрал 83 очка по системе «гол+пас».

В августе россиянин привез Кубок Стэнли в родной Челябинск и отведал из него пельмени.

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