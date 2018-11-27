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Знарок назначен консультантом штаба сборной России по хоккею

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федерация хоккея России (ФХР) назначила Олега Знарка консультантом штаба сборной команды страны. Об этом пресс-служба организации сообщает во вторник, 27 ноября.

В обязанности наставника будет входить подготовка резерва — работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, комментируя назначение, отметил, что поддерживает поддерживает изменения и считает, что новый консультант окажет положительное воздействие на национальную команду.

«Возвращение Знарка поможет сборной России. Конечно, он человек опытный, знает свое дело, поэтому дай бог, что бы все складывалось у него хорошо», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

Знарок возглавлял российскую сборную с 2014 по 2018 годы. За это время национальная команда выиграла чемпионат мира в 2014 году и получила золото на Олимпийских играх в Пхенчхане впервые за 26 лет, напоминает «Газета.ру».

Ранее, 12 ноября, двукратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира в составе сборной СССР Александра Якушева включили в зал хоккейной славы, расположенный в Торонто.

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