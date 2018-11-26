Зарипов повторил рекорд по числу матчей в российском чемпионате

Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов повторил рекорд чемпионатов России по хоккею по количеству матчей, проведенных одним игроком.

Проходящий 26 ноября матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и нижнекамским клубом «Нефтехимик», стал 1163-й игрой 37-летнего форварда. Столько же матчей в чемпионате России сыграл белорусский хоккеист Алексей Калюжный, сообщает ТАСС.

Белорус закончил карьеру еще два года назад, и в ближайшее время Данис Зарипов может стать обладателем абсолютного рекорда по числу матчей в России. В настоящее время он является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом суперлиги, трехкратных чемпионом мира.

Свою карьеру Данис Зарипов начал в 1996 году в хоккейном клубе «Мечел» из Челябинска. За последние 22 года лишь в сезоне-1998/99 российский хоккеист играл в иностранном клубе — канадском «Свифт-Каррент Бронкос».

8 ноября стало известно, что российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место по набранным очкам среди европейцев, когда-либо игравших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).