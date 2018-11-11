Российские хоккеисты проиграли чехам на Кубке Карьяла

В заключительном матче Кубка Карьяла сборная России по хоккею уступила соперникам из Чехии. Матч проходил 11 ноября в Финляндии, сообщает «РИА Новости».

В первом периоде встречи россиянам удалось повести со счетом 2:1. Но во втором и третьем периодах забить больше не удалось в отличие от чехов, забросивших четыре шайбы, благодаря которым они смогли победить Россию со счетом 2:5.

В составе победителей хет-трик оформил Доминик Кубалик (22-я, 34-я, 60-я минута), по одной шайбе забросили Михал Ржепик (12-я минута) и Радован Павлик (59-я минута). У россиян на третьей и 17-й минуте шайбы забросили Капризов и Василевский соответственно.

Тем не менее в первых двух матчах Россия победила Швецию (4:1) и Финляндию (3:0), благодаря чему досрочно стала победителем финского этапа. Следующий этап Евротура — Кубок Первого канала — запланирован в Москве на середину декабря этого года, сообщает «Газета.ру».