Прямой эфир

Российские хоккеисты проиграли чехам на Кубке Карьяла

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В заключительном матче Кубка Карьяла сборная России по хоккею уступила соперникам из Чехии. Матч проходил 11 ноября в Финляндии, сообщает «РИА Новости».

В первом периоде встречи россиянам удалось повести со счетом 2:1. Но во втором и третьем периодах забить больше не удалось в отличие от чехов, забросивших четыре шайбы, благодаря которым они смогли победить Россию со счетом 2:5.

В составе победителей хет-трик оформил Доминик Кубалик (22-я, 34-я, 60-я минута), по одной шайбе забросили Михал Ржепик (12-я минута) и Радован Павлик (59-я минута). У россиян на третьей и 17-й минуте шайбы забросили Капризов и Василевский соответственно.

Тем не менее в первых двух матчах Россия победила Швецию (4:1) и Финляндию (3:0), благодаря чему досрочно стала победителем финского этапа. Следующий этап Евротура — Кубок Первого канала — запланирован в Москве на середину декабря этого года, сообщает «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава НХЛ заявил о разрушении хоккейного сезона Олимпиадой
Кандидат в «Спартак» Кононов попрощался с фанатами «Арсенала»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017